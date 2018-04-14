Министр обороны Франции показала видео запуска ракет по Сирии с фрегата в Средиземном море

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Флоранс Парли

Флоранс Парли

Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала в Twitter видео запуска ракеты по химическим предприятиям в Сирии.

На видео показан пуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов в Средиземном море.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца опубликовала видео взлета самолетов воздушных сил Франции. 

13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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