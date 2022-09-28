«Нужно серьезно относиться». Ядерные угрозы со стороны Путина — это не блеф — министр обороны Эстонии 28 сентября, 10:11 Ханно Певкур (Фото:Fredrik Sandberg /TT News Agency/via REUTERS)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не считает блефом ядерные угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает ERR.

«Если Путин так говорит, значит это реально. Никто, а особенно президент страны не может шутить в прямом эфире на тему ядерной угрозы», — считает министр.

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По его словам, нужно «очень серьезно относиться к словам Путина».

Отвечая на вопрос о том, не ставит ли агрессор цель, объявляя мобилизацию, принудить тем самым Украину к переговорам, Певкур сказал, что Путин хочет использовать самые разные возможности, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

«Так было в начале войны, когда Украина и Зеленский очень конкретно сказали, что не будут этого делать, и я думаю, что так же будет и сейчас», — сказал министр.

По его словам, объявленная в РФ мобилизация — «это чрезвычайная ситуация не только для России, но и для всего мира».

«Поэтому мы должны очень серьезно смотреть, к чему все это приведет», — сказал Певкур.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления о России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.