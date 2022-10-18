«Хорошо спланировано». Причина повреждений Северных потоков — мощные подрывы — датское расследование 18 октября, 15:39 Утечка газа на месте подрыва Северного потока, 30 сентября (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Предварительные данные расследования датских властей свидетельствуют о том, что нитки газопроводов Северный поток и Северный поток-2 были взорваны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

«Повреждения указывают на то, что причиной повреждения стали мощные взрывы», — говорится в сообщении агентства.

Видео дня

По его данным, совместное расследование, которое сейчас находится на начальном этапе, проводят датская полиция, вооруженные силы, служба безопасности и разведка.

«Все это очень серьезно и неслучайно. Все это было очень хорошо спланировано», — прокомментировал ситуацию министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Ранее сообщалось, что норвежские эксперты и журналисты Швеции обнаружили разрушенный участок газопровода Северный поток.

Фото с места утечки газа впервые опубликовала газета Expressen. Снимки 50-метрового разрушенного участка удалось сделать на глубине 80 метров в Балтийском море.

Они сделаны с помощью подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

В то же время, продолжается расследование взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток-2, в частности, в Германии.

Как сообщает The WSJ, официально немецкие следователи не смогли назвать виновных в утечках газа, но некоторые чиновники предполагают, что за этим стоит Россия.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.