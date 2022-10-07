«F**k you». Министр обороны Чехии поздравила Путина с днем рождения 7 октября, 22:00 Яна Чернохова (Фото:Jana Černochová / Twitter)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова надела футболку с надписью F**k you Putin, чтобы поздравить российского диктатора Владимира Путина с 70-летием.

Соответствующую фотографию она опубликовала в Twitter.

Министр назвала российского диктатора одним из крупнейших преступников нашей эпохи.

«Я благодарю друзей из коллекции Gift for Putin за подарок для меня. Когда еще я должна одеть их футболку, как не 7 октября, и выразить свою гражданскую позицию в отношении одного из величайших преступников нашей эпохи. Скоро мы победим», — написала Чернохова.

Видео дня

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. По данным СМИ, в России решили не отмечать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте.

Источник, близкий к администрации президента РФ, а также три собеседника в руководстве трех регионов рассказали, что от Кремля не поступало указаний, как нужно отмечать 70-летие диктатора. Соответственно масштабные меры не запланированы.