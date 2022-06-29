У Путина синдром «маленького мужчины», выдающего себя за «мачо» — министр обороны Британии

29 июня, 16:35
Бен Уоллес уверен, что у Владимира Путина таких комплексов «сверх меры» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бен Уоллес уверен, что у Владимира Путина таких комплексов «сверх меры» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что причиной столь агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина являются его комплексы.

Об этом он заявил в эфире радиостанции LBC.

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По словам Уоллеса, несмотря на позорный провал блицкрига российской армии в Украине, на который так надеялся глава кремлевского режима, он всячески пытается показать всему миру, что якобы все еще остается мачо.

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«Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите фразу „синдром маленькой женщины“. Вы всегда слышите „синдром маленького мужчины“, и у него этого сверх меры», — уверен британский министр.

https://www.youtube.com/embed/kEHfS1QI-30
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Великобритания Российская агрессия Комплексы Война России против Украины

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