У Путина синдром «маленького мужчины», выдающего себя за «мачо» — министр обороны Британии 29 июня, 16:35 Бен Уоллес уверен, что у Владимира Путина таких комплексов «сверх меры» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что причиной столь агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина являются его комплексы.

Об этом он заявил в эфире радиостанции LBC.

По словам Уоллеса, несмотря на позорный провал блицкрига российской армии в Украине, на который так надеялся глава кремлевского режима, он всячески пытается показать всему миру, что якобы все еще остается мачо.

Видео дня

«Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите фразу „синдром маленькой женщины“. Вы всегда слышите „синдром маленького мужчины“, и у него этого сверх меры», — уверен британский министр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.