В Киев с визитом прибыл министр обороны Великобритании 10 июня, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с визитом в Украину.



В Киеве он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который у себя в Telegram опубликовал видео встречи.

«Благодарен Великобритании, правительству, премьер-министру. Война — это большое проявление того, кто наши настоящие друзья. Друзья и партнеры. Поэтому, я считаю, что это именно Великобритания», — отметил Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что постоянно контактирует с Борисом Джонсоном, а украинское и британское правительства также находятся на стабильной связи.

Уоллес на встрече с Зеленским отметил, что видит способность Украины вытеснить российских оккупантов из Донбасса.

«Я вижу много общего в нашей истории. Во-первых, гораздо более многочисленная армия противника, фашистский режим. Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим тот, о котором я уже сказал, он на пределы коллапса, по крайней мере, что касается военной мощи. Они сейчас на грани истощения», — считает он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.