Около 15 тысяч военных РФ. Министр обороны Британии озвучил свои данные о потерях российской армии в Украине

25 апреля, 19:41
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Оккупанты в Станице Луганской, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Станице Луганской, 27 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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По данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес во время обращения к парламенту.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«По нашим данным, около 15 тысяч военных РФ были убиты за время их агрессии», — сказала он.

Уоллес уточнил, что, по данным британской разведки, на сегодняшний день уничтожено или захвачено более двух тысяч единиц российской бронетехники. Это число включает не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты, добавил он.

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«Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится недели», — сказал он.

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Британский министр добавил, что Россия «потерпела неудачу в достижении почти всех своих целей».

«В начале этого конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. На данный момент мы оцениваем, что около 25% из них были выведены из строя», — отметил он.

По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине

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