«Не исключаем». В Черном море может произойти столкновение между НАТО и Россией — министр обороны Болгарии 18 августа, 19:24 Черное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев прокомментировал действия российского флота в Черном море и оценил опасность дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает Novinite.com.

Он не исключил возможность столкновения между НАТО и Россией на фоне агрессивных действий последней в Черном море.

«Мы не можем исключать столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но мы стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе путем расширения зоны контроля», — сказал Тагарев.

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По поводу предупредительного выстрела со стороны России и обыска корабля у болгарской экономической зоны в Черном море министр выразил мнение, что для кораблей безопаснее проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии, чем через Турцию.

Тагарев также отметил, что только от Украины зависит, когда закончится война, и главным условием для этого является возобновление контроля над всеми ее территориями.

Министр обороны еще раз подчеркнул, что у Болгарии нет другого выхода, кроме как содержать имеющиеся истребители МиГ-29, тогда как «мы можем полностью выполнять задачи по защите нашего воздушного пространства с заказными F-16». Однако пока самолеты не прибыли в страну.

17 августа бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе (2009−2013 годы), экс-адмирал Джеймс Ставридис заявил, что страна-агрессор Россия рискует разжечь войну с НАТО своими перехватами кораблей в международных водах.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США не исключают «военных решений» для защиты судов, которые идут в украинские порты на Дунае и из них.

13 августа в минобороны страны-агрессора заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну Сукру Окан (Sukru Okan) под флагом Палау в Черном море, которое направлялось в порт Измаила. По версии россиян, они требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Страна-агрессор также заявила, что высадила на борт судна «обзорную группу».

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Александр Кубраков заявил, что Украина не может подтвердить заявление минобороны России. Военно-морские силы Украины тоже не подтвердили, что россияне открывали «предупредительный огонь» по сухогрузу Sukru Okan.

