«Ройте окопы и убивайте больше россиян». Резников рассказал, как в начале войны Запад отвечал на просьбы о предоставлении Украине оружия

13 июня, 14:45
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Резников рассказал, как Запад отвечал на вопрос о предоставлении Украине оружия (Фото:Резников Алексей / Facebook)

Резников рассказал, как Запад отвечал на вопрос о предоставлении Украине оружия (Фото:Резников Алексей / Facebook)

В начале полномасштабного вторжения России в Украину западная помощь была существенно ограниченной, вместо предоставления оружия Запад рекомендовал «рыть окопы и убивать как можно больше россиян», сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

«Мы спрашивали: „Можем ли мы получить зенитные ракеты Стингер?“, нам сказали: „Нет, копайте окопы и убивайте как можно больше русских, пока все не закончится“. Люди думали, что наша победа невозможна», — рассказывает Резников.

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Однако после того, как украинские войска выдержали и продолжили борьбу, Соединенные Штаты, страны Европы и другие «друзья Украины» начали поставлять все более усовершенствованные виды вооружения: ракеты Stinger, РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и другие, сообщает Foreign Affairs.

12 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что администрация президента США Джо Байдена «очень скоро» объявит о следующем пакете военной помощи Украине из имеющихся резервов Пентагона.

Ранее Резников сообщил, что на новом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры Киева будут обсуждать детали «авиационной коалиции».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Военная помощь Алексей Резников

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