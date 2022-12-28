Министр обороны Франции прибыл в Киев
Себастьян Лекорню (Фото:Écologique Solidaire/www.flickr.com)
В среду, 28 декабря, министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев.
Об этом сообщает Le monde.
Во время своего первого с начала развязанной Россией войны визита в Украину он встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в последние дни Украина получила французские системы ПВО Crotale. Он также пообещал новые поставки оружия для ВСУ в следующем году.