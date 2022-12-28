Министр обороны Франции прибыл в Киев

28 декабря, 12:43
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Себастьян Лекорню (Фото:Écologique Solidaire/www.flickr.com)

Себастьян Лекорню (Фото:Écologique Solidaire/www.flickr.com)

В среду, 28 декабря, министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев.

Об этом сообщает Le monde.

Во время своего первого с начала развязанной Россией войны визита в Украину он встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

https://twitter.com/BFMTV/status/1608026256313929728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608026256313929728%7Ctwgr%5E8af4d9a014946aca5d81e75c6b191d6ece100e7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Flive%2F2022%2F12%2F28%2Fguerre-en-ukraine-en-direct-le-ministre-des-armees-francais-est-arrive-a-kiev-le-premier-deplacement-d-un-membre-du-gouvernement-depuis-le-24-fevrier_6155862_3210.html
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20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в последние дни Украина получила французские системы ПВО Crotale. Он также пообещал новые поставки оружия для ВСУ в следующем году.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Алексей Резников Война России против Украины

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