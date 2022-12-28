Министр обороны Франции прибыл в Киев 28 декабря, 12:43 Себастьян Лекорню (Фото:Écologique Solidaire/www.flickr.com)

В среду, 28 декабря, министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев.

Об этом сообщает Le monde.

Во время своего первого с начала развязанной Россией войны визита в Украину он встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

20 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в последние дни Украина получила французские системы ПВО Crotale. Он также пообещал новые поставки оружия для ВСУ в следующем году.

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