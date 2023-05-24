Министр обороны Британии Уоллес внезапно приехал в Киев. Обсудил с Резниковым дальнобойное оружие 24 мая, 11:39 Бен Уоллес и Алексей Резников (Фото:Дмитрий (Орест) Козацкий/Министерство обороны Украины)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом министерство обороны Украины сообщило в среду, 24 мая.

В частности, Резников и Уоллес обсудили перспективы членства Украины в НАТО в контексте предстоящего саммита в Вильнюсе и приоритеты по вооружению.

Видео дня

«Особенно по оружию, которое дает возможность наносить поражения врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow», — сказал Резников.

Британский министр объяснил, что Лондон передал Киеву дальнобойные ракеты из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, из которого страна-агрессор бьет по гражданскому населению и инфраструктуре.

Глава Минобороны Украины отметил лидерство Британии в передаче других видов вооружения, которые она поставляла ВСУ первой. Перечисляя помощь, он сказал, что есть и «многое другое, о чем я пока не могу сказать».

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил и Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.



Лондон анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет для ПВО. Также Великобритания вместе с Нидерландами возглавила «коалицию истребителей» и начнет летом тренировать украинских пилотов.



Инфографика: NV