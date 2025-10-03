Министр культуры Литвы не смог ответить на вопрос, чей Крым. Он уже подал в отставку

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс не смог ответить на вопрос СМИ о принадлежности Крыма, назвав его провокационным. После этого стало известно о его увольнении.

Об этом сообщает издание LRT в пятницу, 3 октября.

«Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры. Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно… Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», — заявил Адомавичюс.

Реклама

Как пишет Delfi, «длинной паузой» министр также отвечал на вопрос о том, что для него как для человека и политика означала бы победа Украины.

Журналисты отметили, что по требованию премьер-министра Литвы Адомавичюс объявил о своем уходе, но утверждал, что делает это не из-за собственных ошибок, а из-за давления извне, которое создает угрозу для его семьи.

LRT добавляет, что даже на этот раз министру культуры не удалось логично выстроить мысль: он благодарил сообщество, но было непонятно, какое именно, потом перешел к рассказу о давлении на семью и, в конце концов, радовался тому, что благодаря его персоне внимание все же было обращено на культуру.

На вопрос, уговаривали ли его уйти, политик ответил отрицательно и утверждал, что последние две недели были напряженными, добавляет издание.

Также LRT писало, что в пресс-зале Министерства культуры Литвы «больше нет флага Украины». В комментарии изданию Delfi, Министерство культуры Литвы сообщило, что украинские флаги «из здания и из пресс-центра никуда не исчезли».

«Они на месте, никто не собирается их убирать. Украинские флаги убрали лишь на короткое время (2 октября с 11:30 до 14:00), во время клининговых работ», — ответили в Минкульте страны.