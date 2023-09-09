Министр иностранных дел Японии приедет в Киев с необъявленным визитом — Kyodo News 9 сентября, 08:16 В Киев приедет министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши (архивное фото) (Фото:REUTERS / Mohamed Abd El Ghany)

Министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши в субботу, 9 сентября, совершает необъявленный визит в Украину, сообщает японское издание Kyodo News со ссылкой на правительство страны.

Это первый визит главы японского МИД в Украину с начала полномасштабной войны РФ. Топ-дипломаты других стран Большой семерки уже посещали Украину после начала вторжения в феврале прошлого года.

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Хаяши в минувшее воскресенье — 3 сентября — отправился в поездку на Ближний Восток и в Польшу. Поездка в Украину не была анонсирована.

В Киеве он проведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которому расскажет о планах Японии провести в следующем году конференцию для содействия экономическому восстановлению Украины, рассказали в японском МИДе.

Ожидается, что он также примет участие в церемонии передачи украинской стороне японских кранов, предназначенных для обезвреживания неразорвавшихся бомб.

Хаяши стал министром иностранных дел Японии в ноябре 2021 года. Ранее на этой неделе он посетил Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Польшу, где провел встречи со своими коллегами и лидерами этих стран. В ходе переговоров японский министр говорил, в том числе и о войне в Украине, подчеркивая ее захватнический характер и необходимость международной поддержки Украины, пишет издание.

В марте этого года Киев посещал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед майским саммитом G7 в японской Хиросиме, куда Зеленский приезжал лично.