В Украину прибыл министр иностранных дел Японии — видео 9 сентября, 11:05 Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси уже в Украине (Фото:Скриншот из видео / Посольство Японии в Украине)

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси утром в субботу, 9 сентября, прибыл в Украину.

Об этом сообщает посольство Японии в Украине, которое опубликовало видео с министром на вокзале возле поезда Укрзализныци. В каком городе находится министр, не уточняется.

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Ранее на этой неделе он посетил Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Польшу.

В субботу японские СМИ сообщили, что Хаяси прибывает с неанонсированным визитом в Украину. В Киеве у него запланированы переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Также ожидается, что японский министр примет участие в церемонии передачи украинской стороне японских кранов, предназначенных для обезвреживания неразорвавшихся бомб.

Это первый визит главы японского МИД в Украину с начала полномасштабной войны. В марте этого года в Украину приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

