Министр иностранных дел Турции в пятницу посетит Украину — СМИ 22 августа, 20:05 Хакан Фидан (Фото:via T24)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Украину в пятницу, 25 августа, сообщает T24.

Источники в МИД сообщили изданию, что после трехдневного официального визита в Ирак, который министр Фидан начал сегодня, он отправится в Украину 25 августа.

Ожидается, что во время своего первого визита в Киев Фидан обсудит эскалацию напряженности в Черном море, вторжение России в Украину и двусторонние отношения.

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После вчерашнего заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «страна приложит больше усилий, чтобы вновь открыть „зерновой коридор“ на справедливых условиях, которые будут соответствовать ожиданиям всех сторон в предстоящий период, и гарантировать, что надежды на мир прорастут», и что Фидан посетит Россию в ближайшие дни.

До этого Фидан также встретился с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым. В заявлении МИД сказано, что во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.