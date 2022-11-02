В Киев прибыл глава МИД Испании 2 ноября, 12:53 Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку в борьбе с РФ (Фото:José Manuel Albares/Twitter)

В среду, 2 ноября, в Украину прибыл министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я только что прибыл в Киев, чтобы передать приверженность и поддержку Испании народу и правительству Украины в защите их суверенитета, мира и свободы», — отметил он.

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Альбарес также заявил о поддержке и благодарности посольства Испании в Украине за их работу.

Испанский министр опубликовал видео своего приезда на вокзал в Киеве.

Испания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, оказывая финансовую и военную помощь.

В конце октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает новый пакет военной помощи от Испании. По его словам, он поступит в скором времени.