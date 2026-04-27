Глава МИД Ирана посетит Москву и встретится с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник, 27 апреля, посетит Москву, где запланирована его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Во время визита Арагчи планирует обсудить с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

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«Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам», — добавил Джалали.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные о более чем 50 объектах энергосистемы Израиля, преимущественно гражданской инфраструктуры.

В марте президент Украины заявлял, что Россия передала Ирану беспилотники типа Shahed, о чем свидетельствуют данные украинской разведки. Он также сообщил, что россияне предоставляют разведывательную информацию иранскому режиму. По словам Зеленского, Москва считает, что может помогать Ирану, потому что, мол, США и Европа могут помогать Украине с разведкой в российско-украинской войне.

10 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что Россия отрицает обмен разведывательными данными с Ираном относительно локаций американских военных объектов на Ближнем Востоке.

8 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований говорить о поддержке Ирана Россией.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи признал помощь со стороны РФ. Он сказал, что сотрудничество между Ираном и Россией «не является чем-то новым», но не уточнил, помогает ли российская разведка находить Ирану военные активы США.