Министр иностранных дел Франции решил посетить Чернобыль
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в субботу, 1 июня, намерен посетить Чернобыльскую зону.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону», — сказал он после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
По словам дипломата, он едет туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС.