Министр иностранных дел Франции решил посетить Чернобыль 31 мая, 19:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stephane Mahe Дипломат заявил, что посетит Чернобыль REUTERS/Stephane Mahe

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в субботу, 1 июня, намерен посетить Чернобыльскую зону.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону», — сказал он после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По словам дипломата, он едет туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС.