Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль Сегодня, 08:43 Цей матеріал також доступний українською @isabelledumont / Twitter Ле Дриан в Чернобыле @isabelledumont / Twitter

В субботу, 1 июня, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы проверить завершения строительства арки, которая накрывает реактор.



Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии».

Ранее глава МИД Франции говорил: «Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону».

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время.

