Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

Сегодня, 08:43
Цей матеріал також доступний українською
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль - фото

@isabelledumont / Twitter

Ле Дриан в Чернобыле

В субботу, 1 июня, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы проверить завершения строительства арки, которая накрывает реактор.

Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии».

Ранее глава МИД Франции говорил: «Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону».

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время.

Читайте также:
 Украина передала ЮНЕСКО рассекреченный архив о Чернобыле
Читайте также:
 Невыносимо, но необходимо. Зачем смотреть сериал «Чернобыль», — парижский журналист

Теги:   Чернобыльская АЭС Чернобыль МИД Франции

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 16:28

img
Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord
8486
Геополитика

31 мая, 22:08

img
Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России
7746
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США
6756