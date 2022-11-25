Глава МИД Великобритании прибыл в Киев

25 ноября, 09:38
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Джеймс Клеверли впервые находится с рабочим визитом в Украине, он уже встретился с Дмитрием Кулебой (Фото:James Cleverly/Twitter)

Джеймс Клеверли впервые находится с рабочим визитом в Украине, он уже встретился с Дмитрием Кулебой (Фото:James Cleverly/Twitter)

В пятницу, 25 ноября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

В Киеве Клеверли уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он также отреагировал на последнюю массированную ракетную атаку войск РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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«Слов недостаточно. Слова не помогут сохранить свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет», — написал британский министр.

Он добавил, что Британия не просто говорит об Украине, а предоставляет конкретную поддержку для защиты страны.

https://twitter.com/JamesCleverly/status/1596022711150555136

Как сообщает ВВС, Клеверли должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе визита он объявил, что Британия передаст Украине 24 машины скорой помощи, а также шесть бронированных машин.

Также Киев получит финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате атак войск РФ.

Клеверли прибыл в Украину почти через неделю после визита в Киев британского премьера Риши Сунака.

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После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО Украины, включающий 120 специальных зенитных пушек и РЛС.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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