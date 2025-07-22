Министр финансов США заявил, что на переговорах с Китаем поднимет вопрос его сотрудничества с Россией

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о предстоящих переговорах с китайским коллегой, на которых планирует обсудить возможную отсрочку введения тарифов, а также поднять вопрос участия Китая в войне России против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Бессента, встреча состоится в следующий понедельник и вторник в Стокгольме. На повестке дня — отсрочка повышенных тарифов с 12 августа на более поздний срок.

«Мы достигли нового уровня взаимодействия с Китаем — они действуют достаточно конструктивно», — заявил министр, выразив осторожный оптимизм относительно перспектив договоренностей.

Кроме торговых вопросов, он планирует предостеречь Китай от закупки российской и иранской нефти, находящейся под санкциями, а также подчеркнуть неприемлемость поддержки Москвы в войне против Украины.

Бессент также напомнил о широкой двухпартийной поддержке в Сенате инициативы о введении 100% тарифов на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

«Я буду контактировать и с европейскими партнерами. Они часто подчеркивают необходимость санкций против России, поэтому важно, чтобы были готовы внедрять также и жесткие вторичные тарифы против российской подсанкционной нефти», — добавил министр.

Ранее Бессент заявлял, что если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ, то странам Европы стоит поступить так же.

Кроме того, США планируют ввести вторичные санкции в отношении стран, которые покупают нефть у России, если мирное соглашение между Россией и Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

В Китае выступили против такого решения и заявили, что «принуждение и давление не решат проблем».

4 июля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что глава МИД Китая Ван И заявил главному дипломату Европейского Союза Кайе Каллас, что Пекин «не хочет видеть поражение России в войне против Украины».

The Telegraph писал, что Пекин обещает усилить поддержку России на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин для торговых партнеров Москвы.