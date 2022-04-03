«Война в Украине делает нас беднее». Министр финансов Германии выступает против эмбарго на энергоносители из РФ 3 апреля, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Министр финансов Германии Кристиан Линднер снова отметился циничным заявлением по поводу войны РФ против Украины (Фото:Christian Lindner / Facebook)

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС.



Об этом он сказал в интервью Bild, обнародованном в воскресенье, 3 апреля.

На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны Путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил: «Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии».

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Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет.

«Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники снабжения. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо», — сказал Линднер.

Министр заявил, что «война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители».

«Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство. Но можем смягчить самые большие потрясения, и мы это делаем. Вот почему мы поддерживаем нуждающихся и обеспечим существование компаний, для которых есть угроза. Но поскольку финансирование ограничено, эти меры могут быть временными», — сказал он.

После нападения России на Украину 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику, что Украине осталось «всего несколько часов», потому выступил против поставки оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.



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