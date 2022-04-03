«Война в Украине делает нас беднее». Министр финансов Германии выступает против эмбарго на энергоносители из РФ
Министр финансов Германии Кристиан Линднер во снова отметился циничным заявлением по поводу войны РФ против Украины (Фото:Christian Lindner / Facebook)
Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Об этом он сказал в интервью Bild, обнародованном в воскресенье, 3 апреля.
На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны Путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил: «Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить в режим Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии».
Война России против Украины — главные события 3 апреля
Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет.
«Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники снабжения. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо», — сказал Линднер.
Министр заявил, что «война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители».
«Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство. Но можем смягчить самые большие потрясения, и мы это делаем. Вот почему мы поддерживаем нуждающихся и обеспечим существование компаний, для которых есть угроза. Но поскольку финансирование ограничено, эти меры могут быть временными», — сказал он.
После нападения России на Украину 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику, что Украине осталось «всего несколько часов», потому выступил против поставки оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.
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