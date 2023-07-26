Угроза для региона. В Госдепе отреагировали на минирование ЗАЭС 26 июля, 02:29 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Минирование захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, а также боевые действия вблизи ядерного объекта, несут угрозу для целого региона.

Об этом заявил заместитель главы Госдепа Ведант Пател.



Чиновник подчеркивает, что США призывают немедленно прекратить подобные действия.

«Такая насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае на АЭС — чрезвычайно опасна», — акцентировал представитель Госдепа.

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Так он прокомментировал позицию США относительно данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении на территории подконтрольной войскам РФ Запорожской АЭС мин и взрывчатки.

Как заявил Пател, подобная ситуация создает прямую опасность во всем регионе.

Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.