27 октября 2018, суббота

Мининформации Беларуси назвало Порошенко президентом России

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Министерство информационной политики Беларуси на своем сайте указало, что Петр Порошенко - лидер России.

Ошибку заметил журналист Тарас Ратушный.

Пресс-служба ведомства в заголовке к релизу о проведенных переговорах написала: "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле".

Вскоре ошибка была исправлена.

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