Мининформации Беларуси назвало Порошенко президентом России

Министерство информационной политики Беларуси на своем сайте указало, что Петр Порошенко - лидер России.
Ошибку заметил журналист Тарас Ратушный.
Пресс-служба ведомства в заголовке к релизу о проведенных переговорах написала: "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле".
Вскоре ошибка была исправлена.
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