Включили Захарову и Ролдугина. Минфин США расширил санкции против российских чиновников и друзей Путина
Спикер российского МИД Мария Захарова (Фото:МИД РФ)
Минфин США внес в санкционный список 17 российских граждан, которые причастны к агрессии РФ против Украины.
Война России против Украины — главные события 2 июня
Новый санкционный список опубликован на сайте Минфина США.
В список попали:
- Дмитрий Григоренко, зампред правительства РФ;
- российский бизнесмен Алексей Мордашов, его жена и дети;
- российский бизнесмен Год Нисанов;
- Максим Решетников, министр Минэкономразвития РФ;
- Сергей Ролдугин, виолончелист, которого называл своим другом российский диктатор Владимир Путин;
- Виталий Савельев, министр транспорта РФ;
- Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ;
- Мария Захарова, спикер российского МИД.
Также в санкционный список попали компании, Skyline Aviation, Северсталь, Ironstone Marine Investment, суперяхты Graceful и Олимпия, которые связывают с Путиным, яхта Sea Rhapsody, а также несколько самолетов.
Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. При этом ЕС исключил из санкционного списка главу РПЦ патриарха Кирилла.
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