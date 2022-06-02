Включили Захарову и Ролдугина. Минфин США расширил санкции против российских чиновников и друзей Путина 2 июня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Спикер российского МИД Мария Захарова (Фото:МИД РФ)

Минфин США внес в санкционный список 17 российских граждан, которые причастны к агрессии РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Новый санкционный список опубликован на сайте Минфина США.

В список попали:

Дмитрий Григоренко, зампред правительства РФ;

российский бизнесмен Алексей Мордашов, его жена и дети;

российский бизнесмен Год Нисанов;

Максим Решетников, министр Минэкономразвития РФ;

Сергей Ролдугин, виолончелист, которого называл своим другом российский диктатор Владимир Путин;

Виталий Савельев, министр транспорта РФ;

Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ;

Мария Захарова, спикер российского МИД.

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Также в санкционный список попали компании, Skyline Aviation, Северсталь, Ironstone Marine Investment, суперяхты Graceful и Олимпия, которые связывают с Путиным, яхта Sea Rhapsody, а также несколько самолетов.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти. При этом ЕС исключил из санкционного списка главу РПЦ патриарха Кирилла.

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