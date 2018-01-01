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Минфин США продлил временные лицензии для ряда российских компаний

Сегодня, 02:31
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Министерство финансов США продлило срок действия генеральных лицензий для трех российских групп

Фото: Tristan / Flickr

Министерство финансов США продлило срок действия генеральных лицензий для трех российских групп, которые ранее принадлежали или контролировались Олегом Дерипаской и за это попали под санкции США, говорится в официальном сообщении американского Минфина.

"Управления контроля внешних активов Министерства финансов США (OFAC) сегодня продлило срок действия некоторых генеральных лицензий, связанных с группой EN+ Group PLC (EN+), Объединенной компанией RUSAL PLC (RUSAL) и группой GAZ (GAZ)", - отметили в американском ведомстве.

При этом уточняется, что речь идет о генеральных лицензиях 13H, 14D, 15C и 16D, "которые вносят изменения в свои предыдущие версии, продлевая срок действия с 7 января 2019 года до 21 января 2019 года для операций, связанных с компаниями и их дочерними компаниями".

Как напоминают в пресс-службе американского минфина, 6 апреля 2018 года OFAC ввел санкции против вышеуказанных трех российских групп, поскольку они прямо или косвенно находились во владении или под контролем российского олигарха Олега Дерипаски.

В ведомстве отметили, что после этого российские компании провели существенные изменения в корпоративном управлении, "которые потенциально могут привести к значительным изменениям в контроле над этими санкционированными организациями".

"Учитывая, что рассмотрение этих комплексных действий продолжается, OFAC продлевает срок действия соответствующих общих лицензий до 21 января", - отметил в этой связи представитель Министерства финансов США.

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Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, включая Олега Дерипаску, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Лицам, попавшим в черный список, запрещен въезд в США, а американским фирмам и гражданам - любые сделки с ними и принадлежащими им компаниями.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Теги:   Минфин США Олег Дерипаска Санкции против России Российские компании

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