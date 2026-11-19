Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину России, подозреваемому в слежке за сотрудниками американской технологической компании Palantir , которая помогает Украине в войне с РФ. По данным следствия, целью операции было запугивание сотрудников компании из-за оказываемой ею поддержки Украине.

Об этом свидетельствуют судебные документы и информация источника Reuters, знакомого с делом, о чём также сообщает Русская служба BBC.

По данным собеседника Reuters, речь идет именно о компании Palantir Technologies, у которой есть большой офис в Пало-Альто, штат Калифорния, а штаб-квартира расположена во Флориде.

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По версии следствия, россиянин Игорь Д’ю (Igor D’iu) действовал вместе с сообщниками из России. Он фотографировал экраны компьютеров сотрудников компании, находясь в кафе неподалеку от её офиса. Также мужчина преследовал одну из сотрудниц почти на 50 км, но прекратил слежку после того, как она обратилась в полицию.

Фото: Министерство юстиции США

Обвинение утверждает, что операция была направлена на запугивание и преследование сотрудников американской технологической и оборонной компании из-за её помощи Украине в войне с Россией.

Об этом заявил главный федеральный прокурор Сан-Франциско Крейг Миссакян.

Генеральный директор Palantir Алекс Карп публично высказывал поддержку Украине. Компания ранее сообщала, что внедрила свои технологии в Украине.

Согласно обвинительному акту, Дью пересек границу США с Мексикой через Техас в июле. В августе он искал в интернете домашние адреса сотрудников компании.

В начале сентября мужчина два дня подряд следил за двумя сотрудниками, выходившими из офиса Palantir в Пало-Альто. После этого им заинтересовались местные правоохранительные органы.

В ходе дальнейшего расследования агенты ФБР обнаружили у него поддельный американский паспорт, российские паспорта, около 18 тысяч долларов наличными и 10 адресов, написанных от руки. По крайней мере пять из них были связаны с домашними адресами сотрудников компании.

По версии прокуроров, сообщники сообщили Дью, что он работает на «Батькивщину», и приказали разместить компьютер недалеко от офисов технологической компании, чтобы попытаться получить информацию от находящихся поблизости сотрудников.

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Россиянину предъявили четыре обвинения: два — в связи с предполагаемой деятельностью в интересах российского государства, одно — в межштатном преследовании и ещё одно — в мошенничестве с документами, удостоверяющими личность.

Фото: Министерство юстиции США

В настоящее время он находится под стражей. По совокупности обвинений ему грозит до 21 года лишения свободы.

25-летний Игорь Дью, уроженец Петропавловска-Камчатского, ранее носил фамилию Голоднюк. Как подтвердила BBC его мать, он сменил фамилию. Имя Игорь Голоднюк также фигурирует в американском обвинительном акте.

По словам матери, около года назад сын уехал из Петропавловска-Камчатского и жил в другом городе. Они общались через WhatsApp, но она не знала, где именно он находится. Об уголовном деле против сына и его аресте в США женщина узнала от журналиста BBC.

Мать не знала, что сын находится в США. По её словам, он рассказывал, что уехал работать охранником, чтобы заработать денег и впоследствии вернуться на Камчатку.

Женщина также сообщила, что Игорь Дью не был женат, но у него есть дочь в Петропавловске-Камчатском. Она описала его как трудолюбивого и умного парня, который занимался спортом и получил юридическое образование.