США сняли санкции с экс-президента Республики Сербской Додика и его семьи

Американские чиновники не объяснили, почему оно сняло санкции с десятков ближайших союзников Милорада Додика, включая министров правительства, а также с его сыном и дочерью (Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

29 октября Министерство финансов США сняло санкции с пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика , его союзников, членов семьи и связанных с ними компаний.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Чиновники не объяснили, почему оно сняло санкции с десятков ближайших союзников Додика, включая министров правительства, а также его сына и дочь.

Реклама

«Однако сербские чиновники дают понять, что они тихо работают над установлением более сотруднических отношений с США, сохраняя при этом дружеские связи с Россией», — пишет издание.

Позднее в своем посте в соцсети X Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа и его соратников за снятие санкций.

«Решение о снятии санкций является не только юридической, но и моральной реабилитацией правды о Республике Сербской и всех тех, кто с честью ей служит», — сказал Додик.

Как пишет Reuters, Додик — бывший президент автономной Сербской Республики Боснии, который в августе был лишен полномочий в связи с судебным решением, запрещающим ему заниматься политикой.

«С 2017 года он находился под санкциями США за нарушение Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец этнической войне 1990-х годов в Боснии и сохранило целостность страны», — сообщило агентство.

26 февраля сообщалось, что суд в Боснии и Герцеговине признал пророссийского президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в неповиновении решению Верховного представителя и приговорил к году заключения.

1 августа Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил предыдущее решение. Президент Республики Сербской заявил, что будет игнорировать приговор.

18 октября парламент Республики Сербской назначил временного президента Ану Тришич Бабич после того, как суд отстранил от власти Додика.

Бабич является близкой соратницей Додика. Она будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы. Парламент также отменил ряд сепаратистских законов, принятых в течение последнего года, сообщало агентство Reuters