Додик приехал в Москву к Путину, несмотря на критику ЕС 23 мая, 23:55 Милорад Додик (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на резкую критику со стороны ЕС.

Об этом сообщает Sky news.

Содержание встречи пока неизвестно, но есть предположение, что во время пребывания Додика в Кремле они будут обсуждать цены на газ и газопроводы.

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На сайте Кремля пока нет информации о встрече. Пресс-секретарь президента РФ ранее во вторник подтвердил, что Путин встретится с Додиком.

Как известно, Додик поддерживает тесные отношения с Россией и Путиным. Додик, который является президентом Сербской Республики, на прошлой неделе заявил, что едет в Москву, чтобы обсудить с Путиным экономическое сотрудничество и то, что, по его словам, является давлением Запада на регион. Он также вручит Путину медаль, которой он заочно наградил российского президента в январе.

В 2022 году США ввели санкции против Додика из-за его связей с Россией.