«Ничтожно». В МИД отреагировали на попытку Додика объявить украинского посла «нежелательным лицом» 11 января, 22:46 МИД Украины высмеяло «решение» Додика (Фото:НВ)

В МИД Украины прокомментировали информацию о том, что лидер боснийских сербов Милорад Додик «объявил» украинского посла «нежелательным лицом в Республике Сербской», которая входит в состав Боснии и Герцеговины.

Представитель МИД Олег Николенко в Facebook напомнил, что Василий Кирилич является послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе. В соответствии с конституцией страны, все полномочия в сфере внешней политики принадлежат исключительно президиуму Боснии и Герцеговины.



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«Эта „новость“ и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за границей пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить — это т.н. „решение“ ничтожно… У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю», — подчеркнул он.

Ранее Василий Кирилич раскритиковал решение Додика «выдать орден» российскому диктатору Владимиру Путину и назвал это «наградой от террориста террористу».