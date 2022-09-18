Топ-генерал США призвал американские войска к бдительности на фоне неудач России в войне против Украины 18 сентября, 21:19 Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что все еще неясно, как Россия может отреагировать на свои последние неудачи на поле боя в Украине.



Об этом сообщает Reuters.

Во время визита на базу в Польше, где дислоцируются американские военные, Милли призвал к внимательности. Генерал не считает, что пребывание войск США в Европе сейчас под повышенной угрозой, но говорит, что они должны быть готовы.

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«Война сейчас идет не очень хорошо для России. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности, бдительности. Во время ведения войны вы просто не знаете с большой долей вероятности, что произойдет дальше», — заявил Милли.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия в Донецком направлении.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры. В освобожденных городах и селах находят массовые захоронения и пыточные.



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