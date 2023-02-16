ВСУ смогут выгнать россиян со всех оккупированных территорий в 2023-м, только если армия РФ потерпит крах — Милли 16 февраля, 13:41 Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не исключает, что Украина сможет вытеснить российских военных со всех оккупированных территорий в 2023 году, но фактически для этого требуется развал армии РФ.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 16 февраля.

По словам Милли, для россиян «почти невозможно» достичь своих политических целей военным путем. По его мнению, маловероятно, что Россия собирается захватить Украину — «этого просто не произойдет».

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«В этом году Украине тоже очень, очень сложно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории. Это не значит, что этого не может произойти… Но это очень тяжело. И для этого потребуется, по сути, развал российской армии», — сказал Милли.

Отвечая на вопрос, не исчез ли момент для дипломатии между Киевом и Москвой, генерал заявил, что до начала весны осталось несколько недель, но «это движущееся окно — возможности могут появиться в любой момент». В то же время, по его словам, и Украина, и Россия «достаточно сильно сосредоточились на своих целях» и не хотят переговоров.

Милли развязанная Россией полномасштабная война напоминает урок Второй мировой о том, что агрессию необходимо останавливать «твердостью, сдерживанием, военной силой», хотя, как он добавил, с появлением ядерного арсенала России ставки повысились.

«В этом конкретном случае мы имеем дело с большой страной, имеющей ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень, очень сознательными относительно управления эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, на которых была основана ООН и на которых основывается международный порядок», — сказал американский генерал.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что защитникам Украины будет сложно военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая длину линии фронта.

«Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — сказал он.

Комментируя сомнения американского генерала, в ГУР Минобороны заявили, что оценки украинской разведки остаются «неизменными и абсолютно адекватными». Ее руководитель Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

