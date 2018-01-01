Миграционный кризис: Франция и Германия предложили, чтобы страны ЕС могли "откупаться" от беженцев Сегодня, 23:01 0 Цей матеріал також доступний українською Между странами ЕС в вопросе мигрантов возникли разногласия

Франция и Германия предложили, чтобы страны ЕС, которые отказались принимать беженцев, могли получить право не размещать их на своей территории, заплатив средства в бюджет ЕС, сообщает Reuters.

"Правительства стран Европейского Союза, которые отказываются принять беженцев, смогут заплатить деньги за освобождение от системы распределения мигрантов. Такое предложили представители Франции и Германии в четверг, стремясь прекратить затянувшийся спор внутри ЕС по миграции", - сказано в сообщении.

Правительства стран ЕС все же будут обязаны принимать искателей убежища из других стран сообщества, но исключения могут быть сделаны, если государство примет "альтернативные меры солидарности". Имеется в виду возможность уплаты средств в бюджет ЕС или оплаты проектов развития в Африке.

Цель данного шага - прекращение разногласий, возникших между странами, которые готовы принимать беженцев - как Германия и Франция и теми, которые отказываются это делать - Венгрия, Словакия.

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