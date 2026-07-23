«Ключевой приоритет — это ПВО». Зеленский рассказал, что обсуждал с премьер-министром Ирландии в Киеве

23 июля, 17:15
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Михол Мартин и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию (Фото: Офис президента Украины)

Михол Мартин и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином , который прибыл в Киев в четверг, 23 июля.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Он отметил, что обсудил с ирландским премьером работу в сфере дипломатии и вопросы дальнейшего сотрудничества, но главной темой была защита украинского неба.

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«Пока продолжается война и продолжаются российские удары, ключевой приоритет для нас — это ПВО», — подчеркнул Зеленский.

«Ракеты для Patriot, ракеты для других систем ПВО, наша совместная работа с Европой и всеми партнерами в сфере оборонных производств — здесь нужны еще более высокие темпы», — отметил президент Украины

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B поблагодарил Михола Мартина за помощь, которую Ирландия оказывает Украине. На пресс-конференции в Киеве Мартин и министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макинти объявили о новом пакете двусторонней поддержки Украины на сумму 125 млн евро на 2026 год.

Кроме того, премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна во время председательства в Совете ЕС (которое началось 1 июля) будет работать над скорейшим открытием четырех следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Помощь ПВО Ирландия Владимир Зеленский

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