Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином , который прибыл в Киев в четверг, 23 июля.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Он отметил, что обсудил с ирландским премьером работу в сфере дипломатии и вопросы дальнейшего сотрудничества, но главной темой была защита украинского неба.

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«Пока продолжается война и продолжаются российские удары, ключевой приоритет для нас — это ПВО», — подчеркнул Зеленский.

«Ракеты для Patriot, ракеты для других систем ПВО, наша совместная работа с Европой и всеми партнерами в сфере оборонных производств — здесь нужны еще более высокие темпы», — отметил президент Украины

B поблагодарил Михола Мартина за помощь, которую Ирландия оказывает Украине. На пресс-конференции в Киеве Мартин и министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макинти объявили о новом пакете двусторонней поддержки Украины на сумму 125 млн евро на 2026 год.

Кроме того, премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна во время председательства в Совете ЕС (которое началось 1 июля) будет работать над скорейшим открытием четырех следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.