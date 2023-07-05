В правящей партии Грузии исключили любые консультации с Украиной касательно Саакашвили 5 июля, 12:45 Кобахидзе считает оскорбительным решение украинской власти из-за ситуации с Саакашвили (Фото:საქართველოს პარლამენტი/Facebook)

Глава правящей партии Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, что любые консультации касательно заключенного бывшего грузинского президента и украинского гражданина Михеила Саакашвили исключены.

«В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя», — заявил он, пишет грузинский 1 канал.

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Так Кобахидзе отреагировало на решение Киева отправить посла Грузии в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с Саакашвили.

Он отметил, что посол Грузии в Украине с первого дня полномасштбаного вторжения РФ в Украину оставался в Киеве, а шаг украинской власти назвал «оскорбительным и прискорбным».

4 июля послу Грузии Георгию Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Михеила Саакашвили.

Закарашвили предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации. В то же время МИД Украины отметил готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

В МИД Грузии назвали такое решение Киева «крайней формой обострения отношений».

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал. В частности, на опубликованных оппозиционными изданиями фото видно, что он значительно похудел. Сейчас политик находится в тбилисской клинике Вивамед.

В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили. Его приговорили к шести годам заключения сразу после тайного возвращения в Грузию в 2021 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.