МИД призвал передать Саакашвили Украине после решения суда в Тбилиси 7 февраля, 12:58 Тбилисский городской суд отказался досрочно освободить Саакашвили по состоянию здоровья (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины заявило, что разочаровано решением Тбилисского городского суда, который отказался освободить гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили по состоянию здоровья.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства призвали власти Грузии «немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине».

Видео дня

«Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине», — говорится в заявлении.

В МИД Украины также добавили, что будут продолжать защищать интересы Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.





