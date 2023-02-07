МИД призвал передать Саакашвили Украине после решения суда в Тбилиси

7 февраля, 12:58
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Тбилисский городской суд отказался досрочно освободить Саакашвили по состоянию здоровья (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Тбилисский городской суд отказался досрочно освободить Саакашвили по состоянию здоровья (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины заявило, что разочаровано решением Тбилисского городского суда, который отказался освободить гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили по состоянию здоровья.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства призвали власти Грузии «немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине».

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«Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине», — говорится в заявлении.

В МИД Украины также добавили, что будут продолжать защищать интересы Саакашвили.

https://www.youtube.com/watch?v=VBDWyRxbDq4&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Грузия МИД Украины Михеил Саакашвили

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