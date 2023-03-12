«Мои кости рассыпаются». Саакашвили заявил, что находится на грани смерти — Sky News 12 марта, 23:12 Михеил Саакашвили (Фото:Mikheil Saakashvili/Facebook)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в состоянии, близком к смерти, заявил он в комментарии Sky News.

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил Sky News, что находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы», — пишет СМИ.



Журналистов не пустили в больницу, но они смогли передать вопросы для Саакашвили через его адвоката и получить письменные ответы.

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Политик рассказал, что он весил 120 килограммов, а сейчас — 64.

«Если я стану весить менее 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — отметил экс-президент Грузии.

Также Саакашвили сообщил, что все время находится в постели.

«Мои кости рассыпаются, и это вызывает мучительную боль», — добавил он.



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Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.