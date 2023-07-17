В МИД Грузии вызвали польского дипломата после визита врачей из Польши к Саакашвили 17 июля, 12:58 Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пообщался с и.о. посла Польши в стране после инцидента в клинике, где удерживают Саакашвили (Фото:mfa.gov.ge)

Министерство иностранных дел Грузии вызвало исполняющего обязанности посла Польши в стране Мариуша Петра Жака после инцидента с польскими врачами, которые посещали экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Как сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась из-за инцидента, когда польские врачи якобы пытались незаконно вынести образцы анализов Саакашвили из больницы.

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«На встрече грузинская сторона выразила обеспокоенность инцидентом с польским врачом. Польскому дипломату еще раз разъяснили, что государство заинтересовано в том, чтобы общественность располагала полной информацией о состоянии здоровья Михаила Саакашвили», — отметили там.

Вынос биологических образцов из клиники глава МИД Грузии назвал нарушением процедуры.

В Тбилиси также заявили, что поведение польского врача «вызывает непонимание, беспокойство, а также теряет доверие ко всему процессу».

Польского дипломата попросили изложить свою позицию по поводу инцидента.

И.о. посла Польши в Грузии заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение польского врача.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

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С июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно похудел.

В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.

12 июля, после шести месяцев задержки, к Саакашвили допустили врачей из Польши. Позже грузинские власти заявили, что командированный Евросоюзом врач пытался незаконно забрать образец анализов и вынести его в ботинке. Они обнародовали видео, на котором видно, что медик достает из ботинка какой-то небольшой предмет.



