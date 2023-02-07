Главы МИД стран Балтии призвали власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

7 февраля, 16:14
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Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии обратились к властям Грузии, призвав отпустить на лечение за границу экс-президента страны Михеила Саакашвили из-за ухудшения состояния его здоровья.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о готовности Таллина предоставить политику медицинскую помощь.

«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей. Эстония готова предоставить медицинскую помощь для его лечения. Этот шаг также важен для снижения поляризации в обществе», — отметил он в своем Twitter.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.

Он отметил, что это было бы лучшим решением «и для него, и для его семьи, и во имя европейского будущего Грузии».

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичюс обратился к грузинской власти, призвав обеспечить надлежащее лечение и не допустить ухудшения состояния бывшего президента Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

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СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Грузия Литва Латвия Эстония Михеил Саакашвили

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