Генерал Михаил Забродский сложит депутатский мандат. Он получил «высокую должность в ВСУ» 17 марта, 13:00 Михаил Забродский (Фото:Михаил Забродский/Facebook)

Народный депутат от Европейской солидарности генерал-лейтенант Михаил Забродский сложит мандат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин в пятницу, 17 марта.

По его словам, Забродский уже давно помогает Генштабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Поэтому он решил «сконцентрироваться на этом участке».

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Европейская солидарность сообщила, что Забродский назначен «на высокую должность в руководстве ВСУ» (какую — не уточняется).

«Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения. Теперь настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеху решающего контрнаступления… На фронте он сейчас действительно куда нужнее…», — сказано в заявлении партии.

Михаил Забродский избран депутатом в Верховную Раду в 2019 году. Он был четвертым номером в списке Евросолидарности как беспартийный и стал первым замглавы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Забродский был командующим Десантно-штурмовыми войсками в 2015—2019 годах. В июне прошлого года движению ЧЕСНО сообщили, что относительно нардепа есть письмо Залужного о его нахождении в распоряжении министра обороны с 24 февраля 2022-го.