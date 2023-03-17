Генерал Михаил Забродский сложит мандат — нардеп 17 марта, 12:58 Михаил Забродский (Фото:Михаил Забродский/Facebook)

Народный депутат от Европейской солидарности генерал-лейтенант Михаил Забродский сложит мандат.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин в пятницу, 17 марта.

По его словам, Забродский уже давно помогает Генштабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Поэтому он решил «сконцентрироваться на этом участке».

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Михаил Забродский избран депутатом в Верховную Раду в 2019 году. Он был четвертым номером в списке Евросолидарности как беспартийный и стал первым замглавы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Забродский был командующим Десантно-штурмовыми войсками в 2015—2019 годах. В июне прошлого года движению ЧЕСНО сообщили, что относительно нардепа есть письмо Залужного о его нахождении в распоряжении министра обороны с 24 февраля 2022-го.