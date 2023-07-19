Саакашвили считает, что Путин намеревался захватить Украину еще 20 лет назад 19 июля, 10:17 Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Дарья Чиж / Facebook)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится в заключении в Тбилиси, написал письмо британской газете Times. В нем он заявил, что российский диктатор Владимир Путин почти 20 лет назад четко дал ему понять, что хочет оккупировать Украину.



Саакашвили напомнил, что еще в 2008 году, когда Россия вторглась на территорию Грузии, он безрезультатно предупреждал мир об опасности путинской России, но Запад проигнорировал агрессивные территориальные амбиции Путина.

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«Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа», — заявил Саакашвили.

Однако газета Times отмечает, что после войны с Грузией лидеры Запада старались не замечать экспансионистских настроений российских властей и стремились скорее вернуться к отношениям с богатой на энергоресурсы страной-агрессором Россией.

Саакашвили также рассказал о своей встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, которому он хотел донести свою обеспокоенность относительно Путина.

Times отмечает, что экс-канцлер Германии имел (и до сих пор имеет) тесные личные связи с российским диктатором. Он был одной из главных движущих сил в продвижении строительства газопроводов Северный поток по дну Балтийского моря.

Кроме того Шредер до мая 2022 года был членом совета директоров российской нефтяной компании Роснефть и входил в наблюдательный совет Газпрома.

В первые дни войны Шредер осудил нападение России на Украину, но не прекратил поддерживать связи с Москвой.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что Шредер сразу на меня Путину донес», — заявил Саакашвили.

Заключение Михеила Саакашвили — что известно

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали грузинские власти. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

С июля Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он сильно потерял в весе.

4 июля МИД Украины сообщал, что послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили.

12 июля, после шести месяцев задержки, к Саакашвили допустили врачей из Польши. Позже грузинские власти заявили, что командированный Евросоюзом врач пытался незаконно забрать образец анализов и вынести его в ботинке. Она обнародовала видео, на котором видно, что медик достает из ботинка какой-то небольшой предмет.