«Это уже аксиома». Подоляк ответил Путину о гарантиях безопасности РФ 13 июля, 21:57 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Исторически сложилось так, что у Российской Федерации существует только один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Странный человек, который развязал масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России», — рассказал советник руководителя ОП

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По словам советника, исторически сложилось так, что для России есть только один способ получить гарантии безопасности:

проигрыш войны,

выход из Украины и возвращение украденного суверенитета,

политическая трансформация через бунты и скамья подсудимых для автора массовых убийств.

«Это уже аксиома…», — добавил Подоляк.

В четверг, 13 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности. По его словам, для РФ якобы «нет ничего удивительного» в том, что было продекларировано НАТО и странами Большой семерки.

