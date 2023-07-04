«Теракт — главный атрибут России». Подоляк отреагировал на нелепые обвинения МИД РФ 4 июля, 13:11 Подоляк отреагировал на нелепые обвинения МИД РФ (Фото:ОП)

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Министерства иностранных дел РФ и заявил, что терроризм — это действия страны-агрессора, а не Запада или Украины.

Он отметил, что теракт сегодня является «главным атрибутом России», которая вскоре должна получить статус страны-террористки де-юре, поскольку преступления россиян слишком очевидны.

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«Российскому МИДу стоит осознать: теракт — это когда ты 16 месяцев умышленно стреляешь крылатыми/баллистическими ракетами по жилым кварталам и заполненной пиццерии, когда ты сносишь артиллерией город Бахмут, когда ты демонстративно взрываешь Каховскую ГЭС и твои „черти в военной форме“ демонстративно убивают женщин/детей/пожилых людей», написал он.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников на Москву во вторник, 4 июля, разразилась бредом о «акте терроризма».

По ее словам, якобы «попытка» украинских властей атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в частности аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы, — «очередной акт терроризма».

Во вторник, 4 июля в Новой Москве и Московской области прогремели взрывы. Российские власти заявили об атаке дронов.

В минобороны России заявили, что всего беспилотников якобы было пять, четыре из которых «сбили средства ПВО», а еще один — упал.