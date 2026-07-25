Министр обороны Италии заявил, что предлагал Федорову должность своего советника

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предлагал бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должность советника в Италии. Об этом он сообщил журналистам, пишет Reuters в субботу, 25 июля.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?» — рассказал Крозетто.

На вопрос о том, как отреагировал Федоров, Крозетто ответил, что бывший украинский министр был «тронут» и воспринял предложение как «проявление уважения и дружбы».

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Крозетто добавил, что Федоров — «один из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя». Он помог Украине сначала противостоять российскому вторжению, а затем перехватить инициативу, изменив тактику ведения боевых действий благодаря новым технологиям, добавил министр обороны Италии.

Увольнение Федорова — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены лишь министры обороны и иностранных дел, поскольку представления по ним должен вносить президент Украины.

В тот же день Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны и. о. главы СБУ генералу Евгению Хмаре на фоне информации о конфликте Федорова с Александром Сырским.

С 16 июля в Киеве и многих других городах Украины начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.

В последующие дни июля протестующие продолжали требовать возвращения Михаила Федорова, а инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля.

Позже Зеленский рассказал, что предлагал Федорову «достойную должность» в правительстве. 23 июля Федоров в комментарии NV заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме поста министра обороны Украины.