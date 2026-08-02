Мигранты, массово прибывавшие в испанский анклав Сеута , начали возвращаться домой в Марокко. Многие из них говорят, что голод, истощение и враждебность со стороны местных жителей разрушили их надежды на новую жизнь в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что около 60 тысяч марокканцев прибыли в город после решения Верховного суда Испании. Речь идет о запрете местным властям сразу же разворачивать мигрантов, перехваченных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи.

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Новоприбывшие объясняли журналистам, что, прочитав новость о решении суда в соцсетях, увидели в этом шанс на лучшую жизнь. Многие молодые марокканцы жалуются на отсутствие возможностей на родине. По официальным данным, четверть марокканцев от 15 до 24 лет не учатся, не работают и не проходят профессиональной подготовки. В прошлом году в стране разгорелись протесты по неравномерному распределению благосостояния с требованиями улучшить сферы здравоохранения и образования.

В частности, 21-летний Абдулах Буджи рассказал AP, что учится на учителя, «но дома ничего нет, и пришлось бы работать 12-часовые смены за скудную зарплату». Когда он услышал о прорыве границы, сел на мотоцикл и помчался в Сеуту. Но в дороге потерял свои вещи и деньги и чуть не погиб, а когда понял, что ему, вероятно, грозит арест, то развернулся и направился назад.

В общей сложности из 60 тысяч человек, пересекших границу 30−31 июля, примерно 45 000 вернулись домой. Многие провели ночь на улицах Сеуты среди перепуганных местных жителей и вооруженных испанских полицейских и солдат.

«Мы приехали, чтобы добиться прогресса, а не чтобы нас обманули. Я думал, что построю лучшее будущее. Но в Сеуте я был удивлен», — сказал Брахим, работник пекарни из Феса, оставивший свою работу и пересекший границу после просмотра видео с мигрантами в соцсетях.

Брахим рассказал, что прожил три дня только на воде и не мог позволить себе еды из-за высоких цен в Испании: «Почему сэндвич с тунцом продавался за 100 дирхамов (10,75 доллара)?»

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Вернувшиеся назад мигранты жаловались также на закрытые супермаркеты и магазины, и нападения местных жителей, которые прогоняли их.

По данным медиа, сейчас город Сеута постепенно возвращается к привычной жизни — кафе снова открылись, хотя большинство магазинов оставались закрытыми. Улицы патрулируют полицейские.

Когда первые сообщения и видео о мигрантах, достигающих Сеуты, распространялись в соцсетях, все больше людей направлялись на север в надежде попасть на территорию ЕС. Железнодорожные станции в столице Марокко, Рабате, и в крупнейшем городе страны, Касабланке, были переполнены людьми, пытавшимися добраться до границы с Испанией.

Ситуация на границе Испании и Марокко — что известно

29−30 июля тысячи мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту — автономный город на северном побережье Африки. Прорыв границы сопровождался столкновениями и поджогами автомобилей. В результате все центры приема беженцев в испанском городе оказались переполнены, а множество людей спали на улицах.

Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас оценил общее число мигрантов в 60 тысяч человек. Это более половины населения Сеуты, численность которого составляет около 84 тысяч человек.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как мигранты прорвали границу в Сеуте. 31 июля Франция объявила об усилении мер безопасности на границе с Испанией.

1 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что почти все мигранты, незаконно попавшие в испанский город Сеута, уже вернулись в Марокко.

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По данным Reuters, на испанской стороне границы были обнаружены тела 57 мигрантов: некоторые утонули, а другие погибли, пытаясь перелезть через волнорез, удерживающий пограничное ограждение.