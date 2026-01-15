В Польше приняли решение передать Украине до девяти истребителей МиГ-29

15 января, 17:37
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Истребители МиГ-29 (Фото: tokfm.pl)

Истребители МиГ-29 (Фото: tokfm.pl)

Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью TVP World.

Он отметил, что правительство уже приняло соответствующее решение.

Как пишет TVP World, в декабре 2025 года велись переговоры о заключении соглашения, по которому Польша могла бы получить разработанные в Украине технологии беспилотников в обмен на истребители МиГ.

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«Мы ждем ответа Министерства обороны Украины. Переговоры продолжаются… это чисто технические переговоры», — отметил Залевский, добавив, что Украина в целом согласилась на предложение.

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По словам замминистра, первая партия истребителей может насчитывать «менее 10» самолетов.

В декабре 2025 года заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщал, что его страна работает над передачей Украине шести-восьми истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся у страны. Их должны были списать с баланса польской армии до конца месяца.

10 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтверждал, что продолжаются переговоры с украинской стороной о возможности передачи истребителей МиГ-29.

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Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщал, что Варшава может передать Киеву партию советских истребителей МиГ-29, а вместо них получить ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Посол отмечал, что в Польшу доставят украинские дроны, однако не уточнил их количество.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий 11 декабря заявил, что его никто не сообщал о планах польского министерства обороны передать Украине истребители МиГ-29.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Польша Истребители МиГ-29 Самолеты

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