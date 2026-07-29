Украина вернулась к переговорам по МиГ-29: Косиняк-Камыш получил письмо из Киева

Министр обороны Польши заявил, что Варшава ждет конкретики, а на самолеты претендует еще одна страна (Фото: Укроборонпром)

Украина направила Польше письмо, в котором подтвердила заинтересованность в продолжении переговоров по формуле «МиГ-29 в обмен на дроны».

Об этом сообщает WP.pl со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Ранее тема этого соглашения стала одним из камней преткновения между Варшавой и Киевом: в начале июля министр заявлял, что Украина не выполняет договоренности, касающиеся технологий производства беспилотников.

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Теперь, по словам Косиняка-Камыша, ситуация сдвинулась с мертвой точки: «Мы ждем того, что для меня очень важно, — варианта „МиГи в обмен на дроны“. После наших жестких заявлений пришло письмо от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы. Мы сказали: дайте нам конкретику. Она появляется».

Министр уточнил, что часть сотрудничества в сфере обучения «уже началась», однако сам обмен по формуле «МиГи на дроны» пока не состоялся. По его словам, предложение остается в силе и находится на более продвинутой стадии, чем месяц назад, хотя окончательного соглашения стороны еще не достигли.

Косиняк-Камыш также подтвердил, что Украина — не единственная страна, заинтересованная в польских МиГ-29: на них претендует и Болгария. По оценке министра, это может усилить переговорную позицию Польши, поскольку на технику претендуют и другие государства.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение переговоров с польской стороной о передаче МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях; заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнял, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

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12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.