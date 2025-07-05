Дуда заявил, что в 2022 году США блокировали передачу Украине истребителей МиГ-29

Анджей Дуда во время прощального визита на посту президента Польши в Киеве, 28 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Киев настойчиво просил у Польши истребители МиГ-29. Однако США были против.

Об этом он сказал в подкасте Международный репортаж, часть которого была опубликована польским изданием Onet 4 июля.

«Мы спрашивали наших союзников, есть ли согласие на то, чтобы мы как страна НАТО отправили МиГи в Украину, и с американской стороны был блок», — заявил Дуда.

Реклама

Как рассказал президент Польши, от стран НАТО они слышали о том, что в Украину невозможно отправлять штурмовые реактивные самолеты или танки. В то же время украинские власти утверждали, что американцы советовали обращаться за истребителями в Польшу.

«Оказалось, что как будто мы не хотели давать эти МиГи Украине», — рассказал он.

Президент Польши добавил, что Украина все же получила эти истребители.

28 июня Анджей Дуда совершил последний визит в Киев на посту президента Польши.

11 марта 2022 года сенаторы-республиканцы США потребовали от администрации президента Джо Байдена разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Администрация Байдена сначала говорила, что польские МиГ-29 могут быть предоставлены Украине для борьбы с агрессором в воздухе, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии. Там заявили, что самолеты — не самое эффективное оружие, а польский план их отправки Украине может содержать «высокий риск» эскалации войны.

Позже стало известно, что весной 2022 года Польша предоставила Украине «определенное количество» МиГ-29. Польские СМИ писали, что это было сделано «после больших споров» и «комбинированным» способом — в виде запчастей.